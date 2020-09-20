К новогодним каникулам к списку уже открытых для путешествий из России стран могут добавиться еще три направления — Куба, Доминикана и китайский остров Хайнань. Такой прогноз на зимние месяцы дал в интервью URA.RU исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Мальдивские острова и Эмираты выглядят наиболее перспективными для отдыха в новогодние каникулы, но это направление подойдут исключительно тем, у кого нет проблем с деньгами. Если будет хорошая эпидемиологическая ситуация, то к зиме могут открыться направления или на Кубу, или в Доминиканскую республику. Возможно возобновление авиасообщения с Юго-Восточной Азией, в частности, мы ждем остров Хайнань», — сказал эксперт.

Кроме того, Михаил Мальцев рекомендует обратить внимание на бывшие советские республики. В частности, Белоруссию, где отдых круглогодичный. Много интересного много увидеть в Киргизии и Казахстане, хотя подходящий для отдыха сезон там уже прошел.

Что касается Европы, то там, по мнению эксперта, ожидать ухудшения ситуации на туристическом рынке не стоит, несмотря на вторую волну коронавируса.

«В странах Европы ужесточения по эпидемиологической ситуации будут, но только в моменте. А стратегически курс Европы на снятие ограничений и открытие границ сохранится», — отметил Мальцев.

Если же эпидемиологическая ситуация в мире ухудшится, и у россиян останется возможность отдохнуть только внутри страны, при этом местные санатории и курорты могут существенно поднять цены на свои услуги из-за высокого спроса.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией — рейсы будут выполняться раз в неделю. 27 сентября в список разрешенных для путешествий стран добавится Южная Корея. Еще в августе возобновились полеты из России в Великобританию, Швейцарию, Турцию и Танзанию, а в начале сентября — в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивские острова.