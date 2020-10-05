Бизнес-леди на «Гелендвагене» насмерть сбила пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

Водитель «Гелендвагена» насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Трагедия случилась около 23.00 в районе съезда на Минскую улицу. Об этом сообщили журналистам в столичной Госавтоинспекции.

Согласно данным ГИБДД, пешеход перебегал улицу в неположенном месте. В результате аварии он погиб на месте Его личность устанавливается. На месте работают сотрудники ГАИ.

Согласно обновленной информации 5-tv.ru, за рулем люксовой иномарки была бизнес-леди. Подробности случившегося выясняются.