Видео момента жесткого ДТП на Кутузовском в Москве, где погиб пешеход
За рулем «Гелендвагена», который наехал на человека, предварительно, была бизнес-леди.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
Камеры наблюдения запечатлели момент, когда «Гелендваген» наехал на пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Видеозапись оказалась в распоряжении 5-tv.ru. По предварительным данным, за рулем люксовой иномарки находилась 25-летняя бизнес-леди.
Как сообщили в ГИБДД, человек перебегал дорогу в неположенном месте. Женщина не успела остановиться. В результате пешеход погиб на месте.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции изучают все обстоятельства случившегося. Личность погибшего устанавливается.
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