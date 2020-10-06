Видео момента жесткого ДТП на Кутузовском в Москве, где погиб пешеход

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 55

За рулем «Гелендвагена», который наехал на человека, предварительно, была бизнес-леди.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Камеры наблюдения запечатлели момент, когда «Гелендваген» наехал на пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Видеозапись оказалась в распоряжении 5-tv.ru. По предварительным данным, за рулем люксовой иномарки находилась 25-летняя бизнес-леди.

Как сообщили в ГИБДД, человек перебегал дорогу в неположенном месте. Женщина не успела остановиться. В результате пешеход погиб на месте.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции изучают все обстоятельства случившегося. Личность погибшего устанавливается.

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