Видео: Трамп вернулся на вертолете из госпиталя в Белый дом

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У американского лидера подтвердился коронавирус, поэтому ему пришлось провести некоторое время в медучреждении.

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Дональд Трамп несколько часов назад выписался из госпиталя, где проходил лечение от коронавируса. По словам медиков, президент США быстро пошел на поправку, температуры у него не было несколько суток. И врачи разрешили ему покинуть больничную палату. В Белый дом Трамп вернулся на вертолете. Затем с балкона приветствовал журналистов, победоносно сняв маску.

Оказавшись в своем кабинете, американский лидер немедленно записал новое видеообращение, в котором призвал нацию не бояться пандемии.

«Не позволяйте коронавирусу распоряжаться вашей жизнью. Не бойтесь его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно. Мы победим», — обратился к гражданам американский лидер.

Также Трамп пообещал, что продолжит снимать ограничения в стране и возобновлять работу предприятий. А ранее лидер Соединенных Штатов заявил о готовности к очередным дебатам с Джо Байденом. Они намечены на 15 октября. Вот только кандидат от демократов энтузиазм соперника не поддержал. По словам Байдена, он готов встретиться с Трампом, только если специалисты сочтут их общение безопасным.

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