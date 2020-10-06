Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбековдопустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики. По его словам лидер страны постарается вернуть ее в правое русло.

Соответствующее заявление пресс-секретаря президента Киргизии прозвучало после того, как около двух тысяч недовольных итогами парламентских выборов вышли на митинг в Бишкеке. Демонстранты разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

По данными Минздрава республики, в результате протестных акций пострадали не менее 120 человек.