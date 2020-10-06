Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 79

На митинг в Бишкеке вышли порядка двух тысяч людей, несогласных с обнародованными результатами голосования.

Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбековдопустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.  Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики.  По его словам лидер страны постарается вернуть ее в правое русло.

Соответствующее заявление пресс-секретаря президента Киргизии прозвучало после того, как около двух тысяч недовольных итогами парламентских выборов вышли на митинг в Бишкеке. Демонстранты разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями. 

По данными Минздрава республики, в результате протестных акций пострадали не менее 120 человек.  

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