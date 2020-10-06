Житель Волгограда не может построить дом из-за древних захоронений на своем участке

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Мужчина при возведении дома обнаружил захоронение времен хазарского царства.

Фото, видео: globallookpress.com / Georg Hochmuth, 5-tv.ru

Житель Волгограда стал невольным хранителем уникальных древностей. Во время строительства дома мужчина обнаружил захоронение времен хазарского царства. Но исторически важная находка стала для него настоящим кошмаром.

Теперь ему не только запрещено строить дом, но и приходится охранять новоявленный объект культурного наследия.
Более того, чиновники предложили владельцу участка заплатить за будущие раскопки из своего кармана. Корреспондент МИЦ «Известия» Ренат Гинатуллин с подробностями в репортаже.

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