Для сдавших нормативы ГТО в России планируют утвердить новые льготы

К 2023 году в России планируют утвердить новые нормы ГТО. Эту тему накануне обсуждали в Екатеринбурге на Всероссийской научно-практической конференции. По мнению участников, необходимо повысить планку для золотого - высшего знака отличия, немного понизить для бронзового, а также исключить некоторые нормативы, которые уже потеряли актуальность.

Кроме того, для обладателей знаков ГТО разработают систему поощрений и льгот, например, будут продавать абонементы в фитнес-центры со скидкой или вовсе выдавать их бесплатно. Дисконт планируют распространить и на некоторые магазины спорт-товаров.