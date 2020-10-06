Для сдавших нормативы ГТО в России планируют утвердить новые льготы

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Также обсуждаются нормы присуждения золотого, серебряного и бронзового знаков.

Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, 5-tv.ru

К 2023 году в России планируют утвердить новые нормы ГТО. Эту тему накануне обсуждали в Екатеринбурге на Всероссийской научно-практической конференции. По мнению участников, необходимо повысить планку для золотого - высшего знака отличия, немного понизить для бронзового, а также исключить некоторые нормативы, которые уже потеряли актуальность.

Кроме того, для обладателей знаков ГТО разработают систему поощрений и льгот, например, будут продавать абонементы в фитнес-центры со скидкой или вовсе выдавать их бесплатно. Дисконт планируют распространить и на некоторые магазины спорт-товаров.

 

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