Не сердцем, а умом: Названы четыре причины выйти замуж без любви

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Татьяна Меркер
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Сильные чувства к избраннику далеко не всегда являются гарантом крепких отношений.

Не сердцем, а умом: Названы четыре причины выйти замуж без любви

Фото: depositphotos.com

«Любовь живет три года» — известное выражение, в котором есть доля правды. Браки часто распадаются именно в первые годы, из-за банальных бытовых проблем и недопонимания. Зная этот факт, некоторые женщины поступают мудрее: решают выбирать спутника не сердцем, а умом. Невесты выходят замуж без любви, и на то есть несколько резонных причин.

Боязнь одиночества

Создание семьи для девушки может быть неплохим поводом устроить свой «тыл». Любому человеку важно ощущать спокойствие и с второй половинкой, это неоспоримо. В таком союзе муж может стать близким другом, хорошим любовником и настоящей опорой.

Финансовые проблемы

Женщин, которые принимают предложение руки и сердца от состоятельного мужчины, не всегда можно назвать меркантильными и расчетливыми. Порой возникают ситуации, в которых девушка вынуждена принять финансовую помощь. Брак с богатым мужчиной — это еще и способ обеспечить себе и своим детям стабильное будущее.

Беременность

Беременность, которая наступила слишком неожиданно и поспешно часто становится причиной заключения браков. Пара оформляет свои отношения, чтобы малыш родился в законном союзе. Кроме того, это значительно упрощает оформление документов и поездки с ребенком в отпуск. Не стоит забывать и о том, что для гармоничного развития ребенок должен рождаться и воспитываться в полной семье.

Отец для детей

Многие мужчины готовы взять в жены девушек, у которых уже есть дети от других союзов. На то есть разные причины от желания создать большую семьи и искренней любви к женщине до физической невозможности жениха иметь детей. В любом случае, если будущий муж ладит с ребенком от прошлого брака и относится к нему как к собственному, женщине лучше поспешить пойти с ним под венец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие главные ошибки женщины совершают в отношениях с мужчинами.

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