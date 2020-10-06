Небензя осудил блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе ООН

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Западные представители отказались заслушать доклад экс-главы Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани из-за того, что бояться услышать «неудобную правду».

Фото, видео: www.globallookpress / Wang Ying; 5-tv.ru

Рассмотрение доклада химическому оружию в Сирии обернулось скандалом в Совбезе ООН. США, Франция и ряд других стран заблокировали выступление бывшего главы ОЗХО.

По мнению постпреда России Василия Небензи, это свидетельствует о нежелании Вашингтона и его союзников слышать неудобную для них правду. К тому же на руку западным странам играет и нынешнее руководство Организации по запрещению химоружия.

«К сожалению, такая уважаемая — когда-то уважаемая — организация, как ОЗХО, вносит и свой вклад в мошенничество, во все эти подделки, которыми наполняется сирийское химическое досье», — заявил Василий Небензя.

Следует отметить, что Хосе Бустани, который возглавлял ОЗХО до 2002 года, уже давно считается на Западе персоной нон грата. На его отставке настояли Штаты после того, как Бустани пытался пригласить в организацию Ирак. Эксперты полагают, что это помешало бы планам Вашингтона по свержению властей этой страны.

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