Госпитализированный с COVID-19 дирижер Башмет выписан из больницы

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 83

Народный артист СССР продолжит лечение дома, чтобы скорее вернуться на сцену.

Госпитализированный с COVID-19 дирижер Башмет выписан из больницы

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Госпитализированный ранее с коронавирусом дирижер Юрий Башмет выписан из больницы и будет продолжать лечение в домашних условия, сообщили пресс-службе Русского концертного агентства.

«Юрий Абрамович чувствует себя хорошо и надеется, что уже очень скоро сможет выйти на сцену и встретиться с любимыми слушателями», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад маэстро был доставлен в медицинское учреждение вместе с супругой. Сообщалось, что состояние Башмета оценивалось как средней степени тяжести, его особо беспокоила отдышка.

В октябре у Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета запланированы концерты в Москве и Петербурге, тур по России, а также участие в фестивале в Ярославле. Все это состоится, но под руководством другого дирижера — Фредди Кадена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда ждать следующий всплеск COVID-19 в России.

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