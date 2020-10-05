Госпитализированный с COVID-19 дирижер Башмет выписан из больницы
Народный артист СССР продолжит лечение дома, чтобы скорее вернуться на сцену.
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
Госпитализированный ранее с коронавирусом дирижер Юрий Башмет выписан из больницы и будет продолжать лечение в домашних условия, сообщили пресс-службе Русского концертного агентства.
«Юрий Абрамович чувствует себя хорошо и надеется, что уже очень скоро сможет выйти на сцену и встретиться с любимыми слушателями», — говорится в сообщении.
Несколько дней назад маэстро был доставлен в медицинское учреждение вместе с супругой. Сообщалось, что состояние Башмета оценивалось как средней степени тяжести, его особо беспокоила отдышка.
В октябре у Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета запланированы концерты в Москве и Петербурге, тур по России, а также участие в фестивале в Ярославле. Все это состоится, но под руководством другого дирижера — Фредди Кадена.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда ждать следующий всплеск COVID-19 в России.
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