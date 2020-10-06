Суд избрал меру пресечения экс-сенатору от Карачаево-Черкесии

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев заключен под стражу сроком на два месяца. Такое решение вынес суд в Ставрополе в ходе избрания меры пресечения, пишет ТАСС.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщил представитель суда.

Бывший член Совета Федерации РФ стал фигурантом уголовного дела о крупном хищении средств из бюджета страны. По версии следствия, он совершил махинацию путем обмана налоговой службы в составе группы лиц.

Уголовное преследование Дерева ведется с 2012 года. Тогда его обвинили в мошенничестве. Однако арест экс-сенатора случился только в 2018 году. Уже год спустя он вышел на свободу в связи с истечением предельного срока содержания под стражей.

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