ФСБ задержала передававшего сведения гостайны спецслужбам Эстонии военного РФ

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Татьяна Меркер
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Следователями ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту государственной измены.

Фото, видео: Depositphotos / firea; ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Смоленске и Пскове задержали российского военнослужащего и его приехавшего из Эстонии брата. Мужчины подозреваются в государственной измене, о чем этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным силовиков, задержанные собирали и передавали эстонским спецслужбам информацию, содержащую государственную тайну.

Один из братьев якобы сотрудничал с органами европейской страны, в которой проживал, а данные получал от своего кровного родственника, который имел отношение к военным структурам России.

Военнослужащего и его брата из Эстонии тут же взяли под стражу. Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье о «Государственной измене».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанный в Петербурге телефонный террорист коллекционировал игрушки для взрослых.

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