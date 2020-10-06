Два склада с пиротехникой полыхают под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области случился пожар. Как сообщают в МЧС РФ, горят два склада с пиротехникой. Площадь возгорания превышает 200 квадратных метров. В настоящий момент проводится эвакуация.

По данным ТАСС, возгорание произошло на территории Аксайского района около границы с Ростовом-на-Дону. Для тушения пожара задействованы 36 человек и десять единиц специальной техники.

Данные о пострадавших и причины возгорания уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в бывшей конюшне в усадьбе Голицыных.