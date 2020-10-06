В Перми девятилетний мальчик разбился, упав с качелей — шокирующее видео (18+)

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Василий Заика
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Трагедия произошла вечером 25 сентября в одном из дворов в Мотовилихинском районе. Ребенок сделал на качели «солнышко».

Фото, видео: Depositphotos / stevanovicigor; Вконтакте @kazan_criminal

Девятилетний мальчик скончался в Перми после падения с качелей. Как сообщили в прокуратуре Мотовилихинского района, трагедия произошла вечером 25 сентября во дворе дома на улице Николая Быстрых.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как ребенок раскачивается и делает несколько оборотов вокруг перекладины на 360 градусов, выполняя так называемое «солнышко». В определенный момент мальчик, по всей видимости, теряет ориентацию в пространстве и кубарем падает на асфальт. К нему подбегают другие ребята — очевидцы. Скорую помощь пострадавшему вызвали случайные прохожие. Ребенка госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, спустя десять дней, 5 октября мальчик скончался.

По некоторым данным, качели во дворе не имели блокирующего устройства, которое могло бы предотвратить выполнение опасного «трюка». Районная прокуратура по факту случившегося инициировала проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям и бездействию ответственных должностных лиц администрации Мотовилихинского района Перми и управляющей организации», — говорится в сообщении.

Расследование находится под контролем руководителя ведомства. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело младенца обнаружили в лесополосе в Подмосковье.

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