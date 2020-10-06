«Груз за моей спиной»: Как Мария Аронова увела мужчину из семьи?

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Татьяна Меркер
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Актриса не может простить себе, что крутила роман с женатым коллегой.

«Груз за моей спиной»: Как Мария Аронова увела мужчину из семьи?

Фото: РИА Новости / Игорь Руссак

Гостьей нового выпуска программы «Судьба человека» стала народная артистка РФ Мария Аронова, исполнившая роль тренера по фигурному катанию в фильме «Лед». В студии Бориса Корчевникова звезда раскрыла несколько своих секретов и переживаний.

Так, знаменитость призналась, что закрутила роман с коллегой по цеху Валерием Афанасьевым. Мужчина на тот момент был женат и имел двоих сыновей. Ради возлюбленной Афанасьев без колебаний оставил законную супругу, с которой прожил в браке 40 лет.

«Это такой груз за моей спиной. Я очень виновата перед женой Валеры, ее звали Аня. Била себя в грудь, уверяя, что никогда не отобью женатого мужчину. Но это произошло в моей жизни. Аня — один из немногих людей, перед которыми я не успела извиниться», — поделилась переживаниями Аронова.

Роман актрисы с коллегой длился всего несколько месяцев, после чего он вернулся к законной супруге. Тогда он признался, что чувство долга и стыда перед женой сжигало его изнутри.

После романа с Марией Ароновой, горе-любовник снова закрутил роман с молодой актрисой. Похождения Афанасьева продолжались до того, как с его супругой произошла трагедия. В 2015 году его Анна умерла от поражения почек и проблем с сердцем. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Задорожная прокомментировала новость о своей свадьбе.

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