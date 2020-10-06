«Я ничего такого не говорила»: Задорожную возмутили новости о ее свадьбе

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 817

Певица и актриса назвала «интернетовскими додумками» сообщения СМИ о ее замужестве.

Фото, видео: Instagram @stasya_ru; 5-tv.ru

Певица и актриса Настя Задорожная в беседе с 5-tv.ru опровергла сообщения о том, что она вышла замуж. Ранее с торжественным событием ее поздравили поклонники в Instagram, приняв за свадебные фото снимки, которыми поделилась звезда.

«Я вообще ничего не комментирую. Более того, я не писала, что у меня была свадьба. Это уже интернетовские додумки. Спасибо большое, конечно, но я ничего такого не говорила», — сказала Задорожная.

Впрочем, неудивительно, что фанаты артистки так охотно поверили в радостное событие в жизни звезды. Помолвочное кольцо она показала поклонникам еще в прошлом году. Хотя, поводы для сомнений все же есть: Настя Задорожная уже не первый раз «выходит замуж» понарошку. Так, в 2018 году она опубликовала свадебное видео с Андреем Чадовым. Ролик, в котором она целуется с молодым человеком, она подписала лаконично — «Молодожены». Позже выяснилось, что это был всего лишь фрагмент съемок кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настя Задорожная рассекретила будущего мужа.

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