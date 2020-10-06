«Со мной будет другая женщина»: Максим Фадеев высказался о феминистках

В современном феминизме кроется лукавство и жажда хайпа, считает Максим Фадеев. Тему популярного ныне в мире социального движения музыкальный продюсер обсудил в шоу на YouTube-канале Metametrica. Во время интервью он описал свой взгляд на роль женщины и борьбу представительниц прекрасного пола за свои права.

«У меня восточный тип. Для меня женщина — это дом, дети, покой. Я не представляю себе женщину, которая будет мне звонить и говорить: „Я на работе, я срочно там“. Со мной будет другая женщина», — сказал продюсер.

Одна из ведущих спросила, не осуждает ли Фадеев в таком случае феминизм. На это артист ответил, что не осуждает ничего, кроме подлости и вранья.

«Меня раздражает, когда люди врут. А остальное, чем они (феминистки — Прим.ред.) занимаются, мне без разницы. Если им нравится ходить строем и кричать, что они феминистки, говорить „мы ненавидим мужчин“ — пусть», — отреагировал композитор.

При этом Фадеев отметил, едва ли среди представительниц этого движения найдутся девственницы. Из этого он заключил, что мужчины все же нужны, в том числе тем, кто их ненавидит.

«Если женщине уступают место — это же не унизительный факт. Это факт уважения. Почему феминистка устраивает из-за этого скандал? Почему они подают в суд за то, что им подали руку или пропустили их в дверь? Женщины пытаются себя продекларировать миру, заявить, что они существуют. Но это известно со времен палеозоя. Это просто попытка обратить на себя внимание каких-то личностей, которые придумали новое слово. Так всегда было во все времена», — заключил Фадеев.

Несмотря на свое отношение к женщине как хранительнице очага продюсер известен многолетним сотрудничеством со многими певицами. После роспуска артистов своего лейбла MALFA он ограничил число подопечных и установил более высокую планку по отношению к исполнителям. Композитор уверен: требования российской аудитории и многих продюсеров к певицам чрезмерно занижены.

«За границей попасть в лейбл почти нереально и считается за счастье. Потому что люди вкладывают в тебя деньги и прочее-прочее. А у нас попасть в лейбл легко, потому что берешь кого попало, лишь бы симпатичная была и петь умела. Если раньше я еще думал: „Так, еще нужно, чтобы танцевала, фигура чтобы была, ну все было…“. Сейчас все это уже неважно, лишь бы хоть что-то было», — посетовал Фадеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фадеев показал, как выглядел почти 40 лет назад.