Через тернии к звездам: астролог рассказала, что мешает исполнению желаний

Многие из нас сетуют на судьбу, когда на жизненном пути возникают препятствия, и, кажется, наступает черная полоса. Стимулом для человека всегда должна оставаться мечта. Именно с ней можно вставать по утрам и засыпать ночью, но почему-то желания порой так и остаются просто мыслями в голове. Астролог Алена Никольская уверяет, что «невозможное — возможно». Необходимо лишь устранить три основных препятствия в реализации задуманного.

Скепсис

Человек может не дать Вселенной «поработать» над исполнением его желания своим скепсисом и неверием. Никольская объясняет, что человек может желать чего-то, но совершенно не верить в реальное исполнение задуманного, именно это и становится главной помехой.

Кроме того, у человека могут быть «вторичные выгоды», которые мешают исполнению его желания. Простыми словами, он не до конца разобрался, чего хочет и, в случае неудачи, успокаивает себя.

«Вторичная выгода» не иметь семьи — это не брать на себя излишнюю ответственность, не согласовывать решения. В конце концов, не убираться, не готовить, не стараться выглядеть на 1000 процентов», — приводит пример астролог.

Бездействие

Вторым важным препятствием в реализации задуманного является банальное бездействие и пассивность человека. Алена Никольская отметила, что для исполнения желаний, кроме прочего, нужно выполнять определенные «ритуалы» для привлечения удачи.

«В нашей голове есть ритуальная связка между нейронами мозга: когда мы что-то делаем, мы ожидаем, что будет определенный результат», — поясняет специалист.

Осуждение со стороны

Окружающие люди также могут мешать исполнению желаний человека. При этом они обесценивают любые начинания, мысли и действия, высказывают довольно резкое категоричное мнение. Навязанное мнение заставляет человека прекратить делать то, что казалось ему отличной идеей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ритуалы для исполнения желаний необходимо выполнять.