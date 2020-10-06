Через тернии к звездам: астролог рассказала, что мешает исполнению желаний

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 34

Эксперт Алена Никольская назвала три основных препятствия в реализации задуманного.

Фото, видео: Depositphotos / laura2517; 5-tv.ru

Многие из нас сетуют на судьбу, когда на жизненном пути возникают препятствия, и, кажется, наступает черная полоса. Стимулом для человека всегда должна оставаться мечта. Именно с ней можно вставать по утрам и засыпать ночью, но почему-то желания порой так и остаются просто мыслями в голове. Астролог Алена Никольская уверяет, что «невозможное — возможно». Необходимо лишь устранить три основных препятствия в реализации задуманного.

Скепсис

Человек может не дать Вселенной «поработать» над исполнением его желания своим скепсисом и неверием. Никольская объясняет, что человек может желать чего-то, но совершенно не верить в реальное исполнение задуманного, именно это и становится главной помехой.

Кроме того, у человека могут быть «вторичные выгоды», которые мешают исполнению его желания. Простыми словами, он не до конца разобрался, чего хочет и, в случае неудачи, успокаивает себя.

«Вторичная выгода» не иметь семьи — это не брать на себя излишнюю ответственность, не согласовывать решения. В конце концов, не убираться, не готовить, не стараться выглядеть на 1000 процентов», — приводит пример астролог.

Бездействие

Вторым важным препятствием в реализации задуманного является банальное бездействие и пассивность человека. Алена Никольская отметила, что для исполнения желаний, кроме прочего, нужно выполнять определенные «ритуалы» для привлечения удачи.

«В нашей голове есть ритуальная связка между нейронами мозга: когда мы что-то делаем, мы ожидаем, что будет определенный результат», — поясняет специалист.

Осуждение со стороны

Окружающие люди также могут мешать исполнению желаний человека. При этом они обесценивают любые начинания, мысли и действия, высказывают довольно резкое категоричное мнение. Навязанное мнение заставляет человека прекратить делать то, что казалось ему отличной идеей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ритуалы для исполнения желаний необходимо выполнять.

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