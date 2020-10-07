Внучка Боярского презентовала свой новый трек в чулках в сеточку
Музыкальную композицию начинающая певица представила на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram @boyarskaya.katerina
Внучка Михаила Боярского Екатерина презентовала подписчикам в Instagram свой новый трек. Девушка анонсировала песню Bad Girl, приложив к посту гифку со своим фото. На нем начинающая поп-дива сидит на комоде в очень сексуальном виде — на Екатерине короткие черные шорты, футболка, на плечи небрежно наброшена кожаная куртка, а на ноги надеты чулки в сеточку. Дополняют ее образ высокие гольфы с кроссовками.
«VENNA — BAD GIRL (доступен на всех площадках)», — написала Екатерина Боярская.
Поклонники принялись хвалить начинающую звезду.
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VENNA - BAD GIRL (доступен на всех площадках) Ссылка в описании ✨ prod. by @badasspolitin @sashadoutra @erian.wav
«Бомбически нереальная!!!»
«Поздравляю! Лети выше!»
«Умничка!»
«Красотка! Треш пушечный», — писали фолловеры.
Отметилась в комментариях и дочь главного мушкетера страны Елизавета Боярская.
«Только вперед!» — написала актриса.
Екатерина — старшая дочь сына актера, депутата Госдумы Сергея Боярского. Девушке 21 год, и она увлекается музыкой. Недавно 5-tv.ru рассказывал, как внучка Боярского снялась в образе крутой рокерши.
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