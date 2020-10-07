Путин обсудил вопросы бюджетной политики с главами фракций Госдумы

Вопросы бюджетной политики Владимир Путин обсудил с главами четырtх фракций Госдумы. На Охотном ряду начали рассматривать главный финансовый документ страны на три ближайших года. Президент поставил задачу детально проработать все ключевые параметры. Необходимо выделить деньги на выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. И, конечно, на нацпроекты.

«Я в целом прошу вас обеспечить качественное, оперативное законодательное сопровождение национальных проектов. При этом крайне важна системность регулирования, четкий план и единая логика всех шагов, связанных с комплексным развитием законодательной базы страны. Рассчитываю здесь на опыт, компетентность парламентариев», — отметил президент РФ.

Важнейшая задача — отметил президент — реализация новых положений Конституции, за которые проголосовали граждане. Поправки касаются всех сфер нашей жизни и необходимо грамотно ввести их в российское законодательство. (