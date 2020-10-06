Сын Бориса Щербакова прокомментировал информацию о госпитализации актера

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Алиса Маркова
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Василий Щербаков рассказал о том, где сейчас находится народный артист России.

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; 5-tv.ru

Сын известного российского артиста Бориса Щербакова прокомментировал информацию о госпитализации актера. Василий Щербаков рассказал 5-tv.ru о том, где сейчас находится народный артист России.

«Вот я сейчас на телефоне с Борисом Васильевичем, он жив, здоров. И вообще он не в больнице, а на даче», — заявил Василий Щербаков.

Тем временем, по неподтвержденной информации, у 70-летнего народного артиста России может быть коронавирус и он госпитализирован в одну из московских больниц.

В последний раз о госпитализации Щербакова сообщалось в январе 2017 года. Подробности уточняются.

Борис Щербаков известен россиянам по таким ролям в таких фильмах, как «Криминальный квартет», «Гостья из будущего», «Девять неизвестных» и многим другим.

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