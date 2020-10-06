Умер основатель рок-группы Van Halen гитарист Эдди ван Хален

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Карина Бернтгольц
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Музыкант долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Скончался основатель рок-группы Van Halen, американский гитарист Эдди ван Хален. На момент смерти музыканту было 65 лет. О трагической гибели звезды на своей странице в Twiterr сообщил его сын. Он отметил, что его отец долгое время боролся с онкологией, однако так и не смог побороть болезнь.

«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — написал в соцсети наследник прославленного гитариста.

По данным американских СМИ, за последние 72 часа состояние Ван Халена ухудшилось, врачи обнаружили, что рак горла переместился в мозг и другие органы.

Эдди ван Хален входит в список «100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone». Свою знаменитую группу он основал вместе с братом-барабанщиком. 

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