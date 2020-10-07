«В желудке какое-то образование»: Айза Анохина готовится к операции

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Оксана Тарасова
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Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа вышла из больницы в слезах после того, как получила результаты анализов.

Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Телеведущая и светская львица Айза Анохина рассказала о проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram она написала, что решила провериться в клинике и получила весьма неприятные результаты. После диагностики у специалиста УЗИ, компьютерной томографии и консультации она вышла из больницы в слезах.

«Сердце слабое стало, говорят нельзя нервничать. Насмешили, конечно. В желудке какое-то образование — операция предстоит. И еще что-то, и хер пойми, что. Я, как настоящий мужик, после слез словила злость и наломала дров. В общем, я собралась и готова пройти и этот этап своей жизни. Берегите себя, любимые! Знаю, что в этом гребаном мире мы давно не живем, а плавно выживаем. Но иначе никак. Люблю вас», — написала Анохина.

Instagram @aizalovesam

Подписчики Анохиной поспешили поддержать ее, напомнили, что необходимо следить за своим здоровьем, ведь у Айзы растут двое сыновей. Поклонники также просили теледиву не делать поспешных выводов и проконсультироваться с другими специалистами о необходимости оперативного вмешательства.

«Держись, мы с тобой. Все обязательно будет хорошо! Ты сильная и ты справишься!»

«Наша дорогая Айза, вы сильней всего этого, это этап в жизни для шага в дальнейшее! Все будет супер, никак иначе!»

«Прежде чем делать операцию, проконсультироваться у другого специалиста не помешало бы и пересдать анализы! Все будет хорошо!»

«Выздоравливай, красотка, и старайся не нервничать, все мы знаем, что болячки от нервов.», — пишут подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании Анохиной в аэропорту Мале на Мальдивах. Полиция заподозрила Айзу в перевозке оружия. Инстаблогер рассказала, как провела в участке с двумя деться более трех часов.

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