Чиновники массово уходят в отставку в Киргизии после митингов
Порядка двух тысяч людей вышли на улицы Бишкека после оглашения результатов парламентских выборов.
Фото, видео: ТАСС / Абылай Саралаев, 5-tv.ru
В Киргизии оппозиция берет власть. В республике посты сохранили два политика: президент и заместитель председателя совета безопасности. Президент призывает к диалогу, зампредсовбеза назначает оппозиционеров на ключевые посты. Чиновники массово уходят в отставку.
Премьер-министром и вовсе выбран политик, который до этого был дважды судим и его минувшей ночью освободила толпа из тюрьмы. Как живет Киргизия в условиях многовластия увидел корреспондент Дмитрий Зименкин. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.rru сообщал, что ЦИК государства признал недействительными итоги парламентских выборов. После голосования в республике начались акции протеста, в которых приняли участие порядка двух тысяч человек. Митингующие начали вступать в стычки с правоохранителями, а за ночь успели освободить некоторых политических деятелей из тюрьмы и разграбить здание правительства.
По итогу ЦИК Киргизии в течение ближайших двух недель назначит новые парламентские выборы.
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