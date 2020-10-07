Чиновники массово уходят в отставку в Киргизии после митингов

В Киргизии оппозиция берет власть. В республике посты сохранили два политика: президент и заместитель председателя совета безопасности. Президент призывает к диалогу, зампредсовбеза назначает оппозиционеров на ключевые посты. Чиновники массово уходят в отставку.

Премьер-министром и вовсе выбран политик, который до этого был дважды судим и его минувшей ночью освободила толпа из тюрьмы. Как живет Киргизия в условиях многовластия увидел корреспондент Дмитрий Зименкин. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.rru сообщал, что ЦИК государства признал недействительными итоги парламентских выборов. После голосования в республике начались акции протеста, в которых приняли участие порядка двух тысяч человек. Митингующие начали вступать в стычки с правоохранителями, а за ночь успели освободить некоторых политических деятелей из тюрьмы и разграбить здание правительства.