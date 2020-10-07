«Смотреть больно»: Фанаты в ужасе от видео с тренировки Гнома Гномыча
Сын Плющенко и Рудковской поразил подписчиков отличной растяжкой.
Фото, видео: Instagram @gnomgnomych
Видео урока сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской вызвало бурные обсуждения подписчиков. Ролик с тренировки в Академии фигурного катания показал, насколько жесткими могут быть упражнения по растяжке даже для детей.
Сам Гном Гномыч в подписи к публикации призвал не жалеть его.
«Это просто урок хореографии с педагогом Надеждой Валерьевной Поповой и другими спортсменами», — написано в подписи к посту.
Однако после просмотра ролика, многие все же посочувствовали Саше, который, по мнению пользователей, лишен простых детских радостей из-за амбиций родителей.
«Мне даже смотреть больно»;
«Я в шоке… Почему мне всегда его жалко»;
«Нелегок путь на Олимп. Держись, малыш, удачи тебе»;
«Сашка, тебе бы, конечно, в казаки-разбойники бегать с толпой пацанов, а ты трудишься»;
«Это точно доброе утро?»
«Пойду так же попробую, если не умру — отпишу», — прокомментировали видео подписчики.
Некоторые все же поддержали Сашу и напомнили, что жалость — удел слабых, а большие победы требуют соответствующих усилий. Впрочем, Гномычу отдыхать не приходится. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором он учится ухаживать за младшим братиком, ведь недавно Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз. Сын Арсений появился на свет благодаря суррогатной матери и сразу же стал предметом для обсуждения поклонников звездной семьи и самого Гном Гномыча.
Коляска за полмиллиона рублей, купленная для малыша, уже вызвала в соцсетях массу хейта. Телеведущий Иван Ургант по этому поводу пошутил, что Рудковская сумела грамотно распорядиться материнским капиталом.
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