«Его заклевали»: Подруга певца Данко объяснила, почему он не платил алименты детям

Медиаменеджер Олеся Сазыкина, считающая себя подругой Данко (настоящее имя - Александр Фадеев – Прим. ред.), рассказала 5-tv.ru, почему, по ее мнению, певец не хотел обеспечивать своих детей. Алименты на дочерей, одна из которых страдает ДЦП, бывшая сожительница артиста Наталья Устюменко выбивала через суд.

Скандал из-за денег на воспитание детей, считает Сазыкина, возник потому, что бывшие возлюбленные не смогли договориться, и дело вовсе не в отсутствии любви к детям. Подруга Данко отметила, что старшую дочь Софью музыкант боготворил и ничего для нее не жалел, чего не скажешь о младшей Агате. Девочка родилась с диагнозом ДЦП.

«Тут, скорее всего, врачебная ошибка, и мужчины всегда сдаются, женщины всегда в этом плане сильнее. Не знаю, что произошло, если честно. Мы долго на эту тему разговаривали, и он как-то сказал: „Дети рождены в России, мы патриоты страны, и больным детям должно наше государство помогать“», — вспоминает Олеся.

Это заявление Данко вызвало волну осуждения в социальных сетях. Но по словам подруги, несмотря на резкое сокращение количества концертов из-за пандемии COVID-19, певец не пытался поймать хайп или оправдаться с помощью сомнительных замечаний. Сазыкина считает, что мужчину нельзя ни к чему принуждать, если он не захочет платить, давить на него бесполезно.

«Его все осудили. Его все заклевали. Ему пишут миллион сообщений о том, что он нехороший. Это общество. Но никто из музыкального шоу-бизнеса ему руки помощи не протянул и не сказал: „Саш, давай мы тебе поможем, чтобы у Агатки все было хорошо“», — добавила она.

Но закон оказался на стороне матери. Хорошевский суд Москвы назначил Данко алименты в размере 35 тысяч рублей. В суде поп-исполнитель пытался уменьшить сумму выплат. Сазыкина выразила надежду, что Данко сможет договориться с женой, хотя считает, что в этом семейном конфликте в равной степени виноваты оба родителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Данко стал жертвой криптомошенников.