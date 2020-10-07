«Наконец-то без фотошопа»: Ивлеева показала огромную грудь и кривые плечи

Телеведущая и инстаблогер Настя Ивлеева не стесняется быть естественной и комичной перед подписчиками своего Instagram-аккаунта, число которых перевалило уже за 18 миллионов. Девушка часто публикует снимки и видео, на которых выглядит мягко сказать не под стать российским селебрити.

На этот раз Ивлеева решила поделиться отпускными фотографиями в свойственной себе манере. На камеру ее запечатлел супруг — известный рэпер Элджей, он применил специальный фильтр, который искажает формы. Так, руки Ивлеевой стали похожи на «базуки», грудь выглядела огромной, в комментариях это даже назвали «выменем», а левая нога покосилась и «уплыла».

«Любимый фоткал», — торжественно подписала блогерша.

Instagram @_agentgirl_

Фото рассмешило фанатов, и они принялись соревноваться в искрометности своего юмора в комментариях под публикацией.

«Настя красотка наконец то без фотошопа»

«Кривое зеркало новые выпуски»

«Как я вижу себя, когда просто съела бургер»

«Это все турецкий all inclusive», — писали пользователи.

Большинство фолловеров в очередной раз отметили, какую теплоту они испытывают от того, что девушка не старается выглядеть в кадре помпезно и вычурно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько миллионов рублей тратят Ивлеева и Элджей на Мальдивах.