Утром загорелась крыша одного из корпусов здания.

Фото, видео: YouTube @ИГРОМАН 20 20, ТАСС / Муса Салгереев

Военный санаторий краснознаменного Черноморского флота «Ялта».загорелся сегодня утром. Пламя охватило крышу одного из корпусов здания. По предварительной информации, уже началось частичное обрушение кровли. В данный момент площадь возгорания составляет около 1000 квадратных.метров. Пожару присвоен второй номер сложности.

300 человек уже эвакуировались из санатория. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. В ликвидации пожара принимают участие 43 человека личного состава и 13 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Видео: Грузовик отбросило на машину в результате ДТП в Москве. Есть пострадавшие
8:20
Неожиданная версия падения в обморок великолукских школьников
8:13
Военный санаторий полыхает в Ялте — видео
8:12
Фекла Заревница: что можно и что нельзя делать 7 октября
8:10
«Золушка» Рудковская оценила шутку Урганта про превращение тыквы в Porsche
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака
«Свадьбы не будет!» — Новый муж Маргариты Грачевой в момент торжества выбросил кольца в пруд
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок