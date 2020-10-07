Военный санаторий краснознаменного Черноморского флота «Ялта».загорелся сегодня утром. Пламя охватило крышу одного из корпусов здания. По предварительной информации, уже началось частичное обрушение кровли. В данный момент площадь возгорания составляет около 1000 квадратных.метров. Пожару присвоен второй номер сложности.

300 человек уже эвакуировались из санатория. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. В ликвидации пожара принимают участие 43 человека личного состава и 13 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.