Зачем Марк Чепмен убил Леннона на самом деле?

Марк Чепмен раскаялся в убийстве Джона Леннона спустя 40 лет! За что ярый поклонник музыканта застрелил своего кумира? Из-за чего Леннона хотели депортировать из страны? И как сейчас живет вдова рок-певца — Йоко Оно? Ответы на все эти вопросы узнавайте в программе Пятого канала «Светская хроника».

Смерть одного из самых популярных музыкантов 20 века шокировала весь мир! 8 декабря 1980 года Марк Чепмен застрелил Джона Леннона, спустя несколько часов после того, как солист группы The Beatles дал ему автограф.

«Он прошел мимо меня и я выстрелил пять раз ему в спину», — вспоминает Марк Чепмен.

Четыре из пяти пуль попали в Леннона. Музыканта доставили в ближайшую больницу, однако спасти «биттла» не удалось. Впервые новость о смерти Джона Леннона сообщили во время прямой трансляции национальной футбольной лиги.

«Джон Леннон, пожалуй, самый известный среди всех участников The Beatles, получил выстрелы в спину и скончался», — передали во время матча.

Марк Чепмен не пытался скрыться с места преступления. После выстрелов он сел на асфальт под фонарем и стал читать книгу «Над пропастью во ржи».

«Я слышал свой собственный голос внутри меня, который говорил „сделай это, сделай“», — рассказал Чепмен.

Судебные эксперты и психологи обнаружили у Чепмена бредовое расстройство, нарциссизм, сочетающийся с низкой самооценкой, однако признали его вменяемым, так как во время совершения преступления он осознавал свои действия.

«Я никогда не хотел никому причинять боль. Мои друзья подтвердят, что во мне живут две сущности. Я не хотел никого убивать и не знаю зачем сделал это», — позже признался убийца.

Чепмена признали виновным в убийстве Джона Леннона и приговорили к пожизненному заключению с правом досрочного выхода на свободу только через 20 лет. Однако в августе 2020 года заключенному в 11-й раз отказали в преждевременном освобождении.

«Мы видим, что именно психиатры делали вывод, что он здоров, а значит, это преступник, который должен быть наказан и сидеть в тюрьме», — считает юрист Евгений Розенберг.

Похожего мнения придерживаются и отечественные коллеги Леннона по сцене.

«Нет ему прощения вообще. Просто в сердцах поклонников Джона Леннона у него нет прощения. Он его никогда не вымолит», — считает певица Анжелика Агурбаш.

Против досрочного выхода Чепмена из-под стражи высказалась и вдова Джона Леннона Йоко Оно. Она утверждала, что Чепмен представляет угрозу для нее и детей Леннона — Шона и Джулиана. Своей точкой зрения о психическом здоровье Чепмена поделился психотерапевт Минтимир Миссаров.

«Здесь как раз хронически-психическое заболевание, как шизофрения. Если он не будет лечиться, в какой-то момент голоса проявятся снова и они скажут сделать ему что-то очень плохое, что-то ужасное», — заявил психолог.

Но что заставило Чепмена из преданного поклонника превратиться в убийцу своего кумира?

«Я думал, что, убив Джона Леннона, я приобрету его славу», — признался убийца.

Только спустя 40 лет со дня преступления Марк Чепмен извинился за убийство Джона Леннона перед его вдовой — Йоко Оно.

«Я хочу извиниться перед ней за ту боль, которую я ей причинил. Я сожалею о своем преступлении», — заявил Чепмен.

Впрочем, не все оценили запоздалое раскаяние мужчины.

«Так грустно, что человек это сделал и так грустно, что спустя такое количество времени сделал это признание и извинился. Мне кажется, это уже никому не нужно, абсолютно. Поклонники не простят никогда», — считает певица Катя Лель.

Сейчас Йоко Оно 87 лет. Она практически не выходит из дома и передвигается на инвалидной коляске, часто болеет и нуждается в уходе. Заботится о Йоко ее сын Шон.

«Рада, что я и Шон вместе», — призналась вдова Леннона.

По словам друзей и участников группы, после встречи Леннона с Йокой Оно, музыкант сильно изменился. Он растворился в личности Йоко.

«Со своей новой женой он больше не был „биттлом“», — считает британский журналист Рой Конноли.

В жизни супругов не всегда царила гармония. Долгое время Джон Леннон был на грани высылки из Америки. Его обвиняли в хранении наркотиков, а Йоко Оно боялась, что если их депортируют из США, она не сможет видеться со своей дочерью от предыдущего брака. Из-за этого художница даже решила расстаться с музыкантом.

«Предположительно Леннон сильно злоупотребляет наркотиками, известными как транквилизаторы», — следует из документов ФБР 1972 года.

Спустя два года после расставания супруги помирились. В день убийства Джон Леннон и Йоко Оно все время были вместе. Утром 8 декабря у них была откровенная фотосессия для обложки журнала, затем они отправились на последнее для музыканта интервью. На выходе из здания супругов поджидали фанаты, одним из которых был Чепмен.

«Леннон отнесся ко мне очень сердечно. Я протянул ему альбом, а он вынул черный карандаш и, расписываясь, царапнул им по обложке. Он спросил: „И это все, что ты хочешь?“ И я сказал: „Спасибо, Джон“. Теперь я думаю о его словах, которые он произнес тогда: „И это все, что ты хочешь?“ Кажется, он предчувствовал свою смерть», — вспоминает Марк Чепмен.

Сейчас Марку Чепмену уже 65 лет. В тюрьме он получает сотни тысяч писем с угрозами от поклонников Джона Леннона. Адвокаты Чепмена до сих пор опасаются за его жизнь. Следующее прошение о досрочном освобождении он сможет подать только в 2022 году.