Склад боеприпасов полыхает под Рязанью. На месте слышны взрывы — видео

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Василий Заика
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ЧП произошло в районе деревни Шелемишево Скопинского района.

Фото, видео: vk.com/ryazhenka.ryazhsk, /tambov_pvt

Склад боеприпасов вспыхнул на территории бывшей военной части № 55443 в Рязанской области. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в районе деревни Шелемишево Скопинского района.

vk.com/id1672537

Пользователи социальных сетей сообщают, что на месте слышны взрывы. Жители близлежащих населенных пунктов находятся в панике. По некоторым данным, объявлена эвакуация в радиусе 50 километров от горящего объекта. К месту пожара уже направлены подразделения МЧС.

По предварительным данным, огонь на территории военной части мог вспыхнуть из-за пала травы. Другие подробности уточняются. Официальные комментарии в Минобороны обещали предоставить в скором времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уничтожение 500-килограммовой бомбы в Чечне попало на видео.

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