Склад боеприпасов полыхает под Рязанью. На месте слышны взрывы — видео
ЧП произошло в районе деревни Шелемишево Скопинского района.
Фото, видео: vk.com/ryazhenka.ryazhsk, /tambov_pvt
Склад боеприпасов вспыхнул на территории бывшей военной части № 55443 в Рязанской области. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в районе деревни Шелемишево Скопинского района.
Пользователи социальных сетей сообщают, что на месте слышны взрывы. Жители близлежащих населенных пунктов находятся в панике. По некоторым данным, объявлена эвакуация в радиусе 50 километров от горящего объекта. К месту пожара уже направлены подразделения МЧС.
По предварительным данным, огонь на территории военной части мог вспыхнуть из-за пала травы. Другие подробности уточняются. Официальные комментарии в Минобороны обещали предоставить в скором времени.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уничтожение 500-килограммовой бомбы в Чечне попало на видео.
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