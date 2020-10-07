«А поперечный?» — Костюшкин в прыжке сел на шпагат во имя Волочковой
Артист решил поддержать балерину, знаменитую своей манерой садиться на шпагат в любой непонятной ситуации.
Фото, видео: Instagram @volochkova_art, @stas_kostyushkin_official
Стас Костюшкин решил поддержать балерину Анастасию Волочкову, знаменитую тем, что может сесть на шпагат в любых условиях — хоть на перилах яхты, хоть в сауне. Он разместил в Instagram ролик, в котором показал, как садится на шпагат с размаху прямо на песчаном пляже. В это время над его головой пролетает другой атлет в акробатическом прыжке.
«Сразу хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой», — написал экс-солист «Чай вдвоем».
Поклонников впечатлил трюк Костюшкина. Многие пришли к выводу, что знаменитой балерине есть, чему поучиться у артиста.
«Волочкова нервно курит»
«Аплодирую стоя»
«Это достойно нового челленджа», — писали фанаты.
Не всем, правда, пришелся по вкусу шпагат певца. Некоторые пытались развести его на более детальное изучение этого искусства.
«Круто, но… не сел»
«А поперечный?»
«Теперь осталось разучить пару балетных па», — посмеивались над звездой поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова покоряет Турцию очередными шпагатами.
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