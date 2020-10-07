Шокирующие кадры с места смертельного ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Три человека погибли в аварии в Кизлярском районе Дагестана. На трассе Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» столкнулись три фуры, легковой автомобиль LADA Vesta и школьный автобус «Газель», в салоне которого находились дети.

Помимо погибших сообщается о то, что в ДТП пострадали девять человек, среди них есть несовершеннолетние. По предварительным данным от источника 5-tv.ru, дети из соседнего села ехали на тренировку в Кизляр, когда один из большегрузов придавил «Газель» у обочины.

Все жертвы аварии доставлены в медучреждение. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.