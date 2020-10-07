Шокирующие кадры с места смертельного ДТП со школьным автобусом в Дагестане

|
Алиса Маркова
Срочная новость 67

В результате столкновения трех фур, легковушки и «Газели» в Кизлярском районе погибли три человека.

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

Три человека погибли в аварии в Кизлярском районе Дагестана. На трассе Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» столкнулись три фуры, легковой автомобиль LADA Vesta и школьный автобус «Газель», в салоне которого находились дети.

Помимо погибших сообщается о то, что в ДТП пострадали девять человек, среди них есть несовершеннолетние. По предварительным данным от источника 5-tv.ru, дети из соседнего села ехали на тренировку в Кизляр, когда один из большегрузов придавил «Газель» у обочины.

Все жертвы аварии доставлены в медучреждение. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

+15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
78.09
-0.42 91.81
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Михаил Жванецкий решил уйти со сцены
19:39
Граждане 52 стран смогут посетить Россию по электронной визе
19:32
Огонь дугами охватил леса: рязанский полигон, где взрываются боеприпасы сняли с высоты птичьего полета
19:18
Шокирующие кадры с места смертельного ДТП со школьным автобусом в Дагестане
19:14
Дерматолог о болезни Медведевой из Comedy Woman — неизлечимо
19:11
Народные дружины предотвратили погромы и мародерство в столице Киргизии

Сейчас читают

«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель
Неожиданная версия падения в обморок великолукских школьников
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок