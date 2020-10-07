Три человека погибли при столкновении школьного автобуса с несколькими фурами в Дагестане

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Валентин Черников
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Большегруз придавил «Газель» с детьми у обочины. Авария произошла в Кизлярском районе.

Три человека погибли при столкновении школьного автобуса с несколькими фурами в Дагестане

Фото: 5-tv.ru

Смертельное ДТП произошло в Кизлярском районе Дагестана. На трассе Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» столкнулись три фуры, легковой автомобиль LADA Vesta и школьный автобус «Газель», в салоне которого находились дети.

5-tv.ru

По предварительным данным, трое погибли, кроме того пострадали девять человек, среди них — малолетние. Один из большегрузов придавал маршрутку у обочины. Все жертвы аварии доставлены в медучреждение. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники полиции.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что двое взрослых и подросток разбились в жестком ДТП под Оренбургом.

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