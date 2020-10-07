«Он постарел»: помощник Жванецкого объяснил решение сатирика уйти со сцены

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Валентин Черников
Эксклюзив 46

Представитель писателя Олег Сташкевич рассказал 5-tv.ru, почему информация о его отказе от выступлений появилась только сегодня.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Желание Михаила Жванецкого оставить концертную деятельность объяснил в интервью 5-tv.ru его представитель Олег Сташкевич. По его словам, это решение — не сегодняшнее. Сатирик принял его в конце прошлого года.

«Это было давно. Он закрыл свою передачу „Дежурный по стране“, сам. Жванецкий считает, что наступает возраст, когда нужно уходить с экрана и со сцены, оставаться писателем. Он ушел из артистической, сценической и бизнес-деятельности», — пояснил Сташкевич.

По его словам, информация о намерении народного артиста попрощаться со сценой прошла лишь теперь потому, что сегодня прекратил действие его статус индивидуального предпринимателя. А если нет деятельности, бессмысленно держать ИП, указал собеседник.

Как добавил Сташкевич, решение прекратить публичные выступления Жванецкий принял в связи с возрастом. Ему стало трудно вести диалог с аудиторией.

«Здоровье (у Жванецкого — Прим.ред.) такое же как было. Но он постарел. Потому соизмеряет здоровье со своими возможностями. Он писатель. Артистом он был иногда вынужденно. Поэтому давайте продолжим читать», — подытожил представитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался один из основателей арт-группы «Митьки». Члену Союза художников России Владимиру Тихомирову было 69 лет.

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