Скончался один из основателей арт-группы «Митьки»

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Светлана Александрова
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Члену Союза художников России Владимиру Тихомирову было 69 лет.

Фото, видео: www.globallookpress / Zamir Usmanov; ВКонтакте @victor_tikhomirov; Instagram @victor_tikhomirov

Один из участников знаменитой группы петербургских художников «Митьки» Владимир Тихомиров скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил его родной брат, тоже художник Виктор.

Instagram @victor_tikhomirov

«Ушел из жизни Владимир Тихомиров — художник, митек. Ушел неожиданно для близких… Остались только картины…» — говорится на официальной странице Виктора Тихомирова в соцсетях.

Другие подробности смерти художника не приводятся. Дата и место похорон тоже пока не объявлены.

Группа художников «Митьки» образовалась в 1980-е годы в Санкт-Петербурге. Тогда она объединяла несколько десятков человек и получила название в честь своего идеолога — художника Дмитрия Шагина. Позже она переросла в массовое движение, объединив не только художников, но и музыкантов, писателей, поэтов и просто «сочувствующих».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти художника Виктора Чижикова — создателя узнаваемого во всем мире символа московской Олимпиады-80 — олимпийского мишки.

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