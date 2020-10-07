Встреча с Тарзаном закончилась для его любовницы травмой головы
Анастасия Шульженко рассказала новую историю о своем общении с Сергеем Глушко.
Фото: Instagram @anastasiya.shulzhenko
Анастасия Шульженко, называющая себя любовницей Сергея «Тарзана» Глушко, вновь рассказала душещипательную историю о возлюбленном. В эфире одного из шоу на телеканале «Россия 1» она призналась, что пыталась встретиться с популярным стриптизером, но все закончилось причинением ей физического вреда.
Как выяснилось, начинающая актриса пришла к Глушко в гримерку после выступления, чтобы поговорить. Однако муж Наташи Королевой не захотел ее видеть. В итоге Шульженко начала в прямом смысле слова бросаться на Сергея, умоляя выслушать ее. По итогу стриптизеру ничего не оставалось, кроме как оттолкнуть назойливую девушку, но та упала и неудачно ударилась головой.
Видео произошедшего также было показано в эфире. Артистка подчеркнула, что падение для нее закончился черепно-мозговой травмой. Шульженко решила идти до конца и планирует подать на 50-летнего Глушко в суд, чтобы привлечь его к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарзан поднял ценник своего стриптиза на фоне скандала с Королевой. Сергей Глушко публично признался своей супруге в измене, а также открестился от чувств к Анастасии Шульженко, которая обнародовала видео интимного характера с его участием. В интервью Ксении Собчак певица заявила, что простила мужа, а слова Шульженко о давнем романе назвала подставой.
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