Бывший бойфренд актрисы Ирины Цывиной возьмет в жены известную модель
Потерявший в прошлом году любимую актер Денис Сердюков оправился от горя и обратил взор на молодую красавицу.
Фото: Instagram @den_serdyukov
Смерть возлюбленной Ирины Цывиной на некоторое время выбила из колеи ее избранника Дениса Сердюкова. Как сообщал 5-tv.ru, вдова Евгения Евстигнеева, звезда сериалов «Кадетство» и «Ольга» скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет от кардиомиопатии. Потерявший близкого человека актер погряз в распрях с родственниками покойной. Молодой человек подозревал, что женщину убили из-за наследства и требовал более тщательного расследования. Родственники же упрекали его во лжи и пиаре за счет знаменитости.
Пережить трудный период Сердюкову помогла телеведущая и модель Юлиана Голдман. Они познакомились в 2016 году на одном из светских раутов. Несколько лет их связывала дружба, и лишь недавно пара поняла, что их чувства друг к другу гораздо глубже. Девушка стала одной из немногих, кто поддержал Дениса после трагедии.
«Я до сих пор полностью не оправился от этой травмы… Но жизнь продолжается. Вместе нам легче преодолевать жизненные невзгоды и драмы. Наши отношения с Юлианой, не буду скрывать, вышли за рамки дружеских. Не хочу быть банальным, но я чувствую нечто большее. Это как, знаете, после холодной зимы душа оттаивает, согревается. А учитывая тот поток грязи и клеветы, который выливался на меня в течение прошлого и этого года, моральная поддержка близкого человека нужна как воздух», — цитирует Сердюкова Starhit.
Как уточняет издание, в этом году возлюбленные решили сыграть свадьбу.
Юлиана Голдман — общественный деятель, телеведущая, победительница российских и международных конкурсов красоты. В этом году она получила титул Miss Hollywood 2020. Девушка также выступает лицом модного дома Ирины Романовой и модельного агентства в Милане Ocean Models, сейчас ее готовят для показов Balenciaga, Versace, Gucci в рамках Недель моды в Милане, Париже.
Ранее 5-tv.ru писал, кому досталось многомиллионное наследство Ирины Цывиной.
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