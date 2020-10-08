Бывший бойфренд актрисы Ирины Цывиной возьмет в жены известную модель

Смерть возлюбленной Ирины Цывиной на некоторое время выбила из колеи ее избранника Дениса Сердюкова. Как сообщал 5-tv.ru, вдова Евгения Евстигнеева, звезда сериалов «Кадетство» и «Ольга» скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет от кардиомиопатии. Потерявший близкого человека актер погряз в распрях с родственниками покойной. Молодой человек подозревал, что женщину убили из-за наследства и требовал более тщательного расследования. Родственники же упрекали его во лжи и пиаре за счет знаменитости.

Пережить трудный период Сердюкову помогла телеведущая и модель Юлиана Голдман. Они познакомились в 2016 году на одном из светских раутов. Несколько лет их связывала дружба, и лишь недавно пара поняла, что их чувства друг к другу гораздо глубже. Девушка стала одной из немногих, кто поддержал Дениса после трагедии.

Instagram @yulianagoldman_style

«Я до сих пор полностью не оправился от этой травмы… Но жизнь продолжается. Вместе нам легче преодолевать жизненные невзгоды и драмы. Наши отношения с Юлианой, не буду скрывать, вышли за рамки дружеских. Не хочу быть банальным, но я чувствую нечто большее. Это как, знаете, после холодной зимы душа оттаивает, согревается. А учитывая тот поток грязи и клеветы, который выливался на меня в течение прошлого и этого года, моральная поддержка близкого человека нужна как воздух», — цитирует Сердюкова Starhit.

Как уточняет издание, в этом году возлюбленные решили сыграть свадьбу.

Юлиана Голдман — общественный деятель, телеведущая, победительница российских и международных конкурсов красоты. В этом году она получила титул Miss Hollywood 2020. Девушка также выступает лицом модного дома Ирины Романовой и модельного агентства в Милане Ocean Models, сейчас ее готовят для показов Balenciaga, Versace, Gucci в рамках Недель моды в Милане, Париже.

Ранее 5-tv.ru писал, кому досталось многомиллионное наследство Ирины Цывиной.