🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

В обычной жизни вас могла замучить скука и рутина. Зато ваш внутренний мир безграничен, Раки! Самое время изучать новое, самосовершенствоваться, стремиться к знаниям.

У вас может появиться второй шанс там, где вы уже потеряли на это надежду, дорогие Близнецы. Что бы вы хотели улучшить в своей жизни? Есть вероятность, что у вас появится возможность смены места жительства или переезда.

Разрыв отношений — любовных, дружеских или рабочих — может ассоциироваться с болью. А вот Вселенная советует Тельцам не принимать все близко к сердцу и открыться новым впечатлениям и знакомствам. Как знать, может быть, вас ждет много неожиданного и приятного.

Очень часто бывает так, что что-то не получается. Не нужно считать, что весь мир против вас, Овны. Вместо этого попробуйте изменить свой подход к сложившейся ситуации. Пусть неудача окажется не тупиком, а развилкой на дороге. Пора пробовать что-то новое.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 октября, стоит заниматься делами, связанными с финансами, игрой на бирже и выбором направления для инвестиций. Но это не самое лучшее время для других важных проектов. Убывающая Луна в знаке Близнецов — время для импульсивных поступков и долгих прогулок на природе.

Оцените свою жизнь в данный момент времени — есть ли что-то, что связывает вас с прошлым, Львы? Если да, то подумайте, положительное это влияние или отрицательное? Если второе — смело избавляйтесь от такого груза былых времен. В противном случае это начнет влиять и на ваше будущее.

Космический совет: отпустите прошлые привязанности.

♍ Дева

Посадить семена — не значит сразу получить урожай. Это касается всего в вашей жизни, Девы. Сейчас нужно проявить терпение, вкладываться в свое будущее, стараться, работать и учиться ради него. Зато в конечном итоге вы будете вознаграждены за свои усилия.

Космический совет: проявите немного терпения.

♎ Весы

Это «ваш» месяц, значит, все будет просто отлично, Весы! Подумайте, сколько всего хорошего и плохого было у вас за последнее время? А теперь возьмите все плохое и превратите в хорошее — опыт, который помог сформировать ваш характер. Отпустите обиды и просто радуйтесь жизни.

Космический совет: вы прошли большой путь, а впереди еще много прекрасного.

♏ Скорпион

Ваш стакан наполовину пуст или наполовину полон? От этого зависит то, как вы себя чувствуете сегодня, Скорпионы. А еще нужно на время забыть о проблемах на работе и объединиться с коллегами, иначе выполнения важного проекта может оказаться под угрозой.

Космический совет: смените точку зрения.

♐ Стрелец

Нельзя вечно бежать вперед и торопиться, чтобы все успеть. Так вы потеряете любовь к жизни и позитивный взгляд на вещи, Стрельцы. Попробуйте дать своему телу время для отдыха, помогите ему чувствовать себя так, как оно того заслуживает. Тогда сил вам хватит еще очень надолго. Космический совет: позвольте себе отдохнуть.

♑ Козерог

Сейчас самое время посвятить себя дому, семейному очагу и близким. Так вы почувствуете себя по-настоящему счастливыми, Козероги. А если вы давно думали о том, чтобы связать себя узами брака, то настало время озвучить свой вопрос второй половинке.

Космический совет: счастье можно найти и у себя дома.

♒ Водолей

После бурных событий и разборок в отношениях для вас настает спокойный период. Вы сможете вынести много полезного из уроков прошлого, Водолеи. Также можно наконец дать себе выдохнуть и расслабиться. Все прошло.

Космический совет: болезненный опыт может дать нам полезные советы на будущее.

♊ Рыбы

Вам все время кажется, что у вас не выходит проявить себя в той или иной области? Попробуйте найти между ними что-то общее. Через такие моменты соприкосновения вы сможете проявить себя лучшим образом.

Космический совет: самое время встряхнуться.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября.