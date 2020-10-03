Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября

Общий фон недели будет достаточно напряженным. Положение Марса продолжит создавать волну агрессии, раздражения и конфликтности. Кроме этого, могут произойти неожиданные, непредсказуемые ситуации, которые приведут к негативным последствиям. Стоит сконцентрироваться и быть начеку. Сбалансировать негативный фон поможет стремление к красоте и гармонии, нежность и интуитивность.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов предстоящая неделя будет очень конфликтной. Открытое противостояние с врагами и противниками, стремление доказать свою значимость и поднять свой авторитет приведут к обратному эффекту. Не спешите следовать сильному стремлению к первенству. В этот раз момент неподходящий.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов будут преследовать невнимательность, отсутствие собранности, сложности с планированием, точностью и пунктуальностью. Лучше отложить те задачи, которые требуют скрупулезности и аккуратности и сосредоточиться на планировании дальних планов и перспектив.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя выдастся очень позитивной. Прилив сил, и сфокусированность на результатах помогут вам не терять время зря. Ваши мысли, идеи и общение с окружающими наполнены смыслом. Знакомьтесь и общайтесь с новыми людьми, это поможет в достижении нужных вам целей.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоящая неделя поможет в умственной работе. Период будет способствовать точному анализу и правильным выводам. Однако для активных действий, отстаивания своей значимости, либо противостояния с окружающими, период очень неудачный.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя поможет проявить себя в свете: показать с лучшей стороны среди знакомых или в незнакомой компании. Однако период не слишком хорош для красноречия. Поэтому лучше выделяйтесь поступками или внешним видом, а не словом.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя будет в целом позитивной. Собранность и пунктуальность, хорошие способности к планированию помогут вам во всех задачах, где будет требоваться ваш точный и практичный ум. А особый оптимизм и присутствие положительного настроя помогут видеть в каждом событии дальнейшие позитивные перспективы.

Весы — гороскоп на неделю

Весам необходимо сконцентрироваться на собственном «я». Особенно сильно это проявится, если вы справляете свой день рождения. В этот период именно вы в центре своей жизни и вам нужно самостоятельно принять определенные решения, даже если вам это непривычно или дискомфортно. Ответьте себе на вопросы: чего вы хотите, к чему будете стремиться, что для вас важнее всего.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на этой неделе необходимо проявить свои способности к анализу, вдумчивость и глубокомыслие. Вы можете увидеть взаимосвязь между теми вещами и событиями, которых раньше не замечали. Также вы можете осознать какую-то важную информацию относительно окружающих. Увидеть, какие пружины запускают события вокруг вас. На предстоящей неделе вы будете чувствовать себя как настоящий детектив или исследователь.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя выдастся в целом положительной. Приложив некие усилия, вы сможете достичь выдающихся результатов в разных областях. Весь секрет заключается в особом фокусе внимания, который, как лазер, будет рассекать препятствия и вести вас прямиком к цели. Используйте это время, чтобы решить задачи и устранить те затруднения, которые накопились ранее.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя обещает смешанное влияние планет. Вам может способствовать общая уверенность в себе и неожиданные яркие идеи, помогающие творить и импровизировать. Однако применить все это в конкретной деятельности будет непросто: возможны конфликты, перепады уровня энергии, отсутствие ясности относительно ближайших действий.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя скорее положительная. Особенно она хороша для того, чтобы представить себя и свои идеи миру. Вы будете убедительны, напористы, энергичны. Однако для умственной работы недели неподходящая. Возможно будут присутствовать сбивчивость мыслей, ошибки и досадные неточности в работе.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя будет положительной. Самое время разобраться в своих чувствах и принять себя такими, какие вы есть. В этом вопросе вы можете рассчитывать на понимание и поддержку со стороны окружающих. Уделите время на общение с близкими, в том числе через переписку.

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