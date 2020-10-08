Российский посол указал на странности в инциденте с Навальным

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев указал на нелогичные моменты в инциденте с Алексеем Навальным. Своими наблюдениями дипломат поделился в интервью изданию Neue Osnabrucker Zeitung.

Как напомнил Нечаев, официальный Берлин заявляет об «отравлении неким усовершенствованным, крайне токсичным» веществом, которое входит в группу «Новичок». Однако, отмечает дипломат, при этом никто, кроме самого блогера, не пострадал в результате инцидента. Даже представители окружения Навального, находившиеся в непосредственном контакте с ним или касавшиеся «якобы отравленных бутылок».

«Эксперты утверждают, что это нехарактерно при применении такого смертоносного боевого вещества, как „Новичок“. Так же маловероятным им представляется, что якобы после контакта с нервно-паралитическим веществом А. Навальный на протяжении нескольких часов не испытывал недомоганий», — заявил Нечаев.

Представитель российского внешнеполитического ведомства в Берлине напомнил, что власти ФРГ по какой-то причине отказываются предоставить России данные проб из лаборатории бундесвера — ни в двустороннем порядке, ни по линии ОЗХО.

В интервью изданию Нечаев озвучивает вопрос, интересующий многих — на самом ли деле ли партнеры из Германии хотят «докопаться до истины». Дипломат заметил, что многое вращается, в том числе вокруг вероятности введения санкций.

«Дело чрезвычайно политизировано. С заявлениями выступают политики, а не специалисты. Наши неоднократные предложения о взаимодействии врачей, токсикологов, экспертов профильных следственных ведомств Берлином или отвергаются, или остаются без ответа», — подчеркнул Нечаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция и Германия анонсировали новые санкции из-за ситуации с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, где мужчина впал в кому. Российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

Родственники Навального настояли на перевозке пациента в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.