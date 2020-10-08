Российский посол указал на странности в инциденте с Навальным
О своих наблюдениях посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев рассказал в интервью изданию Neue Osnabrucker Zeitung.
Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев указал на нелогичные моменты в инциденте с Алексеем Навальным. Своими наблюдениями дипломат поделился в интервью изданию Neue Osnabrucker Zeitung.
Как напомнил Нечаев, официальный Берлин заявляет об «отравлении неким усовершенствованным, крайне токсичным» веществом, которое входит в группу «Новичок». Однако, отмечает дипломат, при этом никто, кроме самого блогера, не пострадал в результате инцидента. Даже представители окружения Навального, находившиеся в непосредственном контакте с ним или касавшиеся «якобы отравленных бутылок».
«Эксперты утверждают, что это нехарактерно при применении такого смертоносного боевого вещества, как „Новичок“. Так же маловероятным им представляется, что якобы после контакта с нервно-паралитическим веществом А. Навальный на протяжении нескольких часов не испытывал недомоганий», — заявил Нечаев.
Представитель российского внешнеполитического ведомства в Берлине напомнил, что власти ФРГ по какой-то причине отказываются предоставить России данные проб из лаборатории бундесвера — ни в двустороннем порядке, ни по линии ОЗХО.
В интервью изданию Нечаев озвучивает вопрос, интересующий многих — на самом ли деле ли партнеры из Германии хотят «докопаться до истины». Дипломат заметил, что многое вращается, в том числе вокруг вероятности введения санкций.
«Дело чрезвычайно политизировано. С заявлениями выступают политики, а не специалисты. Наши неоднократные предложения о взаимодействии врачей, токсикологов, экспертов профильных следственных ведомств Берлином или отвергаются, или остаются без ответа», — подчеркнул Нечаев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция и Германия анонсировали новые санкции из-за ситуации с Навальным.
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