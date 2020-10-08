Российский посол указал на странности в инциденте с Навальным

|
Марина Неруцких
24

О своих наблюдениях посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев рассказал в интервью изданию Neue Osnabrucker Zeitung.

Российский посол указал на странности в инциденте с Навальным

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
Отравление Навального

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев указал на нелогичные моменты в инциденте с Алексеем Навальным. Своими наблюдениями дипломат поделился в интервью изданию Neue Osnabrucker Zeitung.

Как напомнил Нечаев, официальный Берлин заявляет об «отравлении неким усовершенствованным, крайне токсичным» веществом, которое входит в группу «Новичок». Однако, отмечает дипломат, при этом никто, кроме самого блогера, не пострадал в результате инцидента. Даже представители окружения Навального, находившиеся в непосредственном контакте с ним или касавшиеся «якобы отравленных бутылок».

«Эксперты утверждают, что это нехарактерно при применении такого смертоносного боевого вещества, как „Новичок“. Так же маловероятным им представляется, что якобы после контакта с нервно-паралитическим веществом А. Навальный на протяжении нескольких часов не испытывал недомоганий», — заявил Нечаев.

Представитель российского внешнеполитического ведомства в Берлине напомнил, что власти ФРГ по какой-то причине отказываются предоставить России данные проб из лаборатории бундесвера — ни в двустороннем порядке, ни по линии ОЗХО.

В интервью изданию Нечаев озвучивает вопрос, интересующий многих — на самом ли деле ли партнеры из Германии хотят «докопаться до истины». Дипломат заметил, что многое вращается, в том числе вокруг вероятности введения санкций.

«Дело чрезвычайно политизировано. С заявлениями выступают политики, а не специалисты. Наши неоднократные предложения о взаимодействии врачей, токсикологов, экспертов профильных следственных ведомств Берлином или отвергаются, или остаются без ответа», — подчеркнул Нечаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция и Германия анонсировали новые санкции из-за ситуации с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, где мужчина впал в кому. Российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

Родственники Навального настояли на перевозке пациента в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.

Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером. Кроме того, Москва неоднократно направляла в Берлин запросы дать исчерпывающую информацию по анализам блогера, а также доказательства в пользу версии об отравлении, однако ни на один из них ответа не получила.

Тема:
Отравление Навального
7 окт
Франция и Германия анонсировали новые санкции из-за ситуации с Навальным
7 окт
МИД РФ раскроет «хронологию закулисных манипуляций» по делу Навального
6 окт
В ОЗХО заявили, что не нашли в анализах Навального запрещенных веществ
5 окт
«Использовали как отработанный материал»: немецкий депутат допустил связь Навального с ЦРУ
5 окт
Австрийский политолог допустил связь Навального с западными спецслужбами
5 окт
Экс-сотрудник спецслужб США прокомментировал возможную вербовку Навального ЦРУ
3 окт
Глава МИД Германии назвал условия введения санкций против России
3 окт
Германия отказала посольству РФ в просьбе о консульском доступе к Навальному
3 окт
Путин заявил о готовности к открытому диалогу с Германией
1 окт
Песков: «Спасением жизни Навального занимались омские врачи»

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.42 91.81
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:33
Российский посол указал на странности в инциденте с Навальным
1:10
День памяти святого Сергия Радонежского: Что можно и нельзя делать 8 октября
0:55
Лена Миро высмеяла Муцениеце, не простившую измену Тарзана Королевой
0:36
Серия взрывов вновь прогремела в Степанакерте
0:34
Мэр Москвы разъяснил новые ограничения по коронавирусу
0:19
«Не отводил взгляд»: Кафельникова о первой встрече с экс-женихом Ходченковой

Сейчас читают

Встреча с Тарзаном закончилась для его любовницы травмой головы
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок