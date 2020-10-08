«Гермиона»: лохматая Арзамасова поделилась «настроением дня» с фанатами — фото
Звезда «Папиных дочек» в последние недели не устает удивлять необычным поведением.
Фото: Instagram @liza_arzamasova
Актриса Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram необычной фотографией авторства Максима Максимова. Известная своими роскошными светлыми локонами девушка предстала с лохматой короткой стрижкой.
На снимке Арзамасова проникновенно смотрит в кадр. При этом ее трогательное лицо обрамляют не длинные волосы, а стоящие торчком пряди непривычного каштанового цвета. Да и наглухо застегнутая рубашка, выглядывающая из-под свитера, мало вяжется с обычными для нее девичьими нарядами и нежными фотосессиями.
«Настроение дня», — подписала сама актриса публикацию.
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В последнее время актриса из «Папиных дочек» не в первый раз удивляет своих поклонников. Так, совсем недавно она примерила непривычно короткое мини и продемонстрировала стройные длинные ноги. А теперь бросилась в другую крайность.
Впрочем, фанатам Арзамасовой это пришлось по душе. Многие заметили, что она напоминает им кого-то другого.
«Какая вы на этой фотографии трогательная, немного задумчивая с грустинкой в ваших красивых глазах!»;
«А я вижу сходство с Тату (с Юлей В.), в клипе „Нас не догонят“!»;
«Клавишница из „Ранеток“!» — написали ей.
А вот многие заметили сходство Лизы со знаменитой девочкой-волшебницей из книг о Гарри Поттере — Гермионой Грейнджер.
«Тот случай, когда Милен Фармер согрешила с домовенком Кузей и отправила ребенка в Хогвартс»;
«Гермиона», — вынесли они свой вердикт.
Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыли о своем романе Лиза Арзамасова и Илья Авербух на первом появлении на телевидении в качестве пары.
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