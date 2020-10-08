Актриса Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram необычной фотографией авторства Максима Максимова. Известная своими роскошными светлыми локонами девушка предстала с лохматой короткой стрижкой.

На снимке Арзамасова проникновенно смотрит в кадр. При этом ее трогательное лицо обрамляют не длинные волосы, а стоящие торчком пряди непривычного каштанового цвета. Да и наглухо застегнутая рубашка, выглядывающая из-под свитера, мало вяжется с обычными для нее девичьими нарядами и нежными фотосессиями.

«Настроение дня», — подписала сама актриса публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 7 Окт 2020 в 11:29 PDT

В последнее время актриса из «Папиных дочек» не в первый раз удивляет своих поклонников. Так, совсем недавно она примерила непривычно короткое мини и продемонстрировала стройные длинные ноги. А теперь бросилась в другую крайность.

Впрочем, фанатам Арзамасовой это пришлось по душе. Многие заметили, что она напоминает им кого-то другого.

«Какая вы на этой фотографии трогательная, немного задумчивая с грустинкой в ваших красивых глазах!»;

«А я вижу сходство с Тату (с Юлей В.), в клипе „Нас не догонят“!»;

«Клавишница из „Ранеток“!» — написали ей.

А вот многие заметили сходство Лизы со знаменитой девочкой-волшебницей из книг о Гарри Поттере — Гермионой Грейнджер.

«Тот случай, когда Милен Фармер согрешила с домовенком Кузей и отправила ребенка в Хогвартс»;

«Гермиона», — вынесли они свой вердикт.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыли о своем романе Лиза Арзамасова и Илья Авербух на первом появлении на телевидении в качестве пары.