Почему нам снятся кошмары — объяснение психолога

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Светлана Александрова
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С чем связано, что одни сны мы забываем, а другие долго помним в мельчайших подробностях и как разгадать смысл сновидения, рассказала Дарья Нелединская.

Почему нам снятся кошмары — объяснение психолога

Фото: www.globallookpress / Stefan Klein

Загадки сновидений интересовали мистиков, ученых и обычных людей во все времена. Некоторые сны мы забываем, а другие остаются в памяти в мельчайших подробностях, есть люди, которые вообще никогда не помнят, что им снилось и считают, что не видят снов. Каждый из нас хотя бы раз в жизни заглядывал в сонник, пытаясь понять, что означало странное ночное видение. Но, по словам трансперсонального психолога Дарьи Нелединской, обращаться к готовым толкованиям не стоит — универсальных объяснений не существует, переживания каждого человека уникальны.

«Через сны наше подсознание с нами разговаривает. Для каждого человека эта информация абсолютно индивидуальная. Если приснился какой-то сон, после которого возникает неприятное ощущение, то я рекомендую прислушаться к себе. Обратиться к себе и попробовать расшифровать, что это значит лично для меня», — пояснила она в интервью радио Sputnik.

По словам психолога, если снится кошмар не надо пытаться поскорее забыть его. Такие попытки иногда могут только навредить психике.

«Если приснился негатив, не нужно стараться избавиться от этого. Когда мы от чего-то хотим избавиться, мы наоборот закапываем это в себе, и получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри», — сказала Нелединская.

Специалист рекомендует постараться понять, что именно произошло и вызвало неприятные эмоции, что за сигнал подает подсознание в данный момент.

Если же человек не запоминает свои сны, причин для беспокойства нет. Возможно, у него просто не очень хорошо развиты интуитивные навыки, может быть, он не полностью доверяет сам себе. Но это всего-навсего особенности личности, а не отклонение, объясняет Дарья Нелединская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ученые объясняют распространенные сюжеты снов о выпадении зубов и волос или о смерти.

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