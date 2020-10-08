Столица Нагорного Карабаха частично обесточена после ночного обстрела

Столица Нагорного Карабаха оказалась частично обесточена после очередной ночной бомбардировки. В районе электроподстанции Степанакерта виден дым. Минувшей ночью по городу были нанесены, как минимум, четыре мощных удара.

В целом ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. Азербайджан сообщает о 30 погибших мирных жителях. Еще около 150 человек ранены. Постпред Баку в ООН обвинил Армению в нарушении международного права. С подобными заявлениями выступает и Ереван. Вместе с тем обе стороны объявили мобилизацию. Тем временем, журналист американской The New York Times Кристиан Триберт опубликовал серию фотографий, сделанных в аэропорту азербайджанского города Гянджа.

На снимках, по словам репортера, транспортный самолет и два истребителя F-16 ВВС Турции, которые могут быть задействованы в карабахском конфликте. Этот факт в Баку отрицают. Также Триберт заявил, что поддерживаемые Анкарой сирийские наемники воюют бок о бок с войсками Азербайджана. Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили по телефону министр обороны России Сергей Шойгу и его коллеги в Ереване и Баку. Подробности переговоров не сообщаются.

Жители Армении всей страной сейчас помогают тем, кто остался без крыши над головой. Из Карабаха в сторону Еревана едут колонны с беженцами, правда сами пострадавшие себя предпочитают так не называть — они верят, что конфликт скоро закончится.

Людей размещают в гостиницах и пансионатах, привозят все самое необходимое. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Станислава Григорьева.