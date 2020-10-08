«Вот и встретились»: Звезда «Красной Шапочки» показала свою «наследницу»
Актриса Яна Поплавская выложила в сеть совместное фото с юной коллегой по образу.
Фото, видео: Instagram @the_yana_poplavskaya
Актриса театра и кино Яна Поплавская, известная широкой публике по роли Красной Шапочки в одноименном фильме, в своем аккаунте в Instagram показала подписчикам свою «наследницу». 53-летняя знаменитость выложила в сеть совместный снимок с юной коллегой по образу, сделанный в кулуарах «Мосфильма».
На фото Яна Поплавская в красном пальто позирует вместе с девочкой в алом берете. Вполне возможно, что ребенок играет в каком-то проекте роль персонажа сказки Шарля Перро.
«Вот и встретились Шапочки! Меня всегда охватывает удивительное ощущение тепла от того с какой нежностью, неподдельной радостью и счастьем меня встречают дети, какие они настоящие. А взрослые люди, почему-то теряют этот дар, правда не все и это счастье!» — написала Яна Поплавская.
Подписчики поддержали высказывание знаменитости. Многочисленные комментарии пестрят комплиментами в адрес автора публикации и юной Красной Шапочки.
«Спасибо вам за вашу искренность и чистую душу!»
«Сразу вспомнилась ваша Красная Шапочка! Какое было счастливое беззаботное время и добрые сказки!»
«Другую Красную Шапочку и представить невозможно. Это только вы!»
«Обе красоточки! Удачи вам обеим!»
«Детей трудно обмануть! Они все чувствуют!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Яна Поплавская назвала современных звезд «неадекватными».
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