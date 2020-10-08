«Вот и встретились»: Звезда «Красной Шапочки» показала свою «наследницу»

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Василий Заика
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Актриса Яна Поплавская выложила в сеть совместное фото с юной коллегой по образу.

Фото, видео: Instagram @the_yana_poplavskaya

Актриса театра и кино Яна Поплавская, известная широкой публике по роли Красной Шапочки в одноименном фильме, в своем аккаунте в Instagram показала подписчикам свою «наследницу». 53-летняя знаменитость выложила в сеть совместный снимок с юной коллегой по образу, сделанный в кулуарах «Мосфильма».

На фото Яна Поплавская в красном пальто позирует вместе с девочкой в алом берете. Вполне возможно, что ребенок играет в каком-то проекте роль персонажа сказки Шарля Перро.

«Вот и встретились Шапочки! Меня всегда охватывает удивительное ощущение тепла от того с какой нежностью, неподдельной радостью и счастьем меня встречают дети, какие они настоящие. А взрослые люди, почему-то теряют этот дар, правда не все и это счастье!» — написала Яна Поплавская.

Instagram @the_yana_poplavskaya

Подписчики поддержали высказывание знаменитости. Многочисленные комментарии пестрят комплиментами в адрес автора публикации и юной Красной Шапочки.

«Спасибо вам за вашу искренность и чистую душу!»

«Сразу вспомнилась ваша Красная Шапочка! Какое было счастливое беззаботное время и добрые сказки!»

«Другую Красную Шапочку и представить невозможно. Это только вы!»

«Обе красоточки! Удачи вам обеим!»

«Детей трудно обмануть! Они все чувствуют!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Яна Поплавская назвала современных звезд «неадекватными».

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