Вслед за Конкиной в бассейне фитнес-клуба утонул актер Ринат Кафиятуллин

Начинающий российский актер Ринат Кафиятуллин умер в Москве. По данным 5-tv.ru, он утонул в бассейне фитнес-центре на Ангарской улице. На место ЧП сотрудники центра экстренно вызвали медиков. Пока скорая ехала, по словам очевидцев, артисту пытались оказать помощь. Врачам также не удалось реанимировать Кафиятуллина. Он умер в возрасте 26 лет после 23 часов 7 октября. Обстоятельства смерти устанавливаются.

В 2015 году Ринат Кафиятуллин закончил актерский факультет Института современного искусства. Потом он устроился в молодежный театр Вячеслава Спесивцева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русской классики, в частности, Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», Добчинского из «Ревизора» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о похожей трагедии. 24 сентября в бассейне столичного фитнес-клуба умерла София Конкина — дочь знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина, который играл Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя». Дочь звезды кино оставалась около минуты на дне бассейна, что и стало причиной смерти.

Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. Несмотря на это, в ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. Соседи Конкиной позже рассказывали, что практически не видели погибшую трезвой.