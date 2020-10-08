СК РФ проверяет обстоятельства гибели актера Кафиятуллина в Москве

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Василий Заика
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Трагедия произошла вечером 7 октября в бассейне фитнес-центра на Ангарской улице.

СК РФ проверяет обстоятельства гибели актера Кафиятуллина в Москве

Фото: Instagram @rinoeye

Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств гибели начинающего актера Рината Кафиятуллина в Москве. Как сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Юлия Иванова, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и возможные причины трагедии.

«По данным следствия, 7 октября 2020 года, во время посещения бассейна в фитнес-центре расположенного по Ангарской улице в Москве, мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники центра пытались оказать посетителю помощь, однако он скончался до приезда скорой медицинской помощи», — отметила представитель ГСУ СК РФ по Москве.

По ее словам, следователи намерены дать правовую оценку и действиям сотрудников спортивного учреждения. По результатам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вслед за дочерью знаменитого артиста Владимира Конкина в бассейне фитнес-клуба утонул актер Ринат Кафиятуллин.

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