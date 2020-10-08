Шведская журналистка пожаловалась на нагрузки в российских школах

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Василий Заика
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По словам Анны-Лены Лаурен, русским детям дают слишком много домашних заданий.

Шведская журналистка пожаловалась на нагрузки в российских школах

Фото: www.globallookpress / Alexander Legky

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен в своем материале для газеты Dagens Nyheter пожаловалась на нагрузки в российских школах. По мнению автора, русским детям учителя задают слишком большом объем домашних заданий.

Журналистка отмечает, что школьники вынуждены их выполнять при помощи родителей. Кроме того, по ее словам, в Москве некоторые бабушки обеспечивают себе дополнительный заработок путем выполнения «уроков» за детей.

Анна-Лена Лаурен пишет в статье, что в осеннее время ученики российских школ делают дома поделки из шишек и других природных материалов. Предприимчивые пенсионерки, порой, продают родителям школьников уже готовые наборы и за сравнительно небольшую стоимость.

Журналистка делает вывод, что российские образовательные учреждения взваливают детей «огромную ношу», что приводит к необходимости обеспечения «всеобъемлющего контроля».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что угрожает детям из уральского села на пути к знаниям.

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Шведская журналистка пожаловалась на нагрузки в российских школах

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