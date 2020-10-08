Мишустин потребовал от министров соблюдать сроки исполнения поручений президента
Премьер-министр РФ сообщил о направлении в регионы дополнительных средств для выплат медикам и на поддержку семей с детьми.
Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Астахов/POOL, 5-tv.ru
Михаил Мишустин потребовал от министров четко придерживаться сроков исполнения поручений президента по поддержке граждан и бизнеса после пандемии. Регионам направят дополнительные три миллиарда рублей на выплаты медикам, работающим с COVID-больными. Еще десять миллиардов — на помощь семьям с детьми. Также глава кабмина рассказал о новой структуре, которая должна защитить инвесторов.
Михаил Мишустин выслушал доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который рассказал о рекордном урожае зерна в этом году. 126 миллионов тонн — это второй по величине результат за всю историю России.
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