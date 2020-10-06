«Свадьбы не будет!» — Новый муж Маргариты Грачевой в момент торжества выбросил кольца в пруд

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Валентин Черников
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Жертва мужа-тирана и ее новый супруг шокировали всех гостей, включая родителей.

«Свадьбы не будет!» — Новый муж Маргариты Грачевой в момент торжества выбросил кольца в пруд

Фото: Instagram @margoritka1211

Свадьба жертвы домашнего насилия Маргариты Грачевой прервалась неожиданным заявлением ее нового мужа о том, что торжество не состоится. Об этом рассказал один из знакомых звезды Instagram.

«Церемония началась как в кино: на лужайке стояли стулья, невеста с женихом вышли вперед, ведущий какие-то слова красивые сказал. И вдруг жених Максим берет коробочку с кольцами и швыряет в пруд. Все обалдели, заохали, никто ничего не может понять. А Макс берет микрофон и говорит: «В этом году свадьбы не будет!..» Мы сидим. Молчим. Переглядываемся. Что происходит? Он Риту бросает прямо во время свадебной церемонии?! А Макс через паузу договаривает: «Свадьбы не будет, потому что мы уже ровно год как женаты!» — цитирует очевидца сайт KP.RU.

Рита и Максим на протяжении года скрывали факт регистрации от всех, включая родителей. Это обстоятельно по-своему шокировало гостей. По словам одного из гостей, мама Грачевой, Ирина Шейкина, поначалу обиделась на дочь. Она не поняла эту шутку, ведь у возлюбленных не было повода секретничать. Вскоре она пообщалась с наследницей, и отношения нормализовались.

Имя Маргариты Грачевой прогремело на всю страну в декабре 2017 года. Тогда ее первый муж якобы из ревности силой увез ее в лес, угрожая убить, и отрубил супруге кисти рук топором. Агрессивного мужчину суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить компенсацию пострадавшей в два миллиона рублей. А потерпевшую ждали несколько операций и долгий процесс реабилитации. Врачи смогли спасти лишь левую кисть. На ее правой руке с тех пор установлен механический протез.

Позже вместе с двумя сыновьями-дошкольниками Грачева переехала из Подмосковья в Петербург. В Северной столице она наконец обрела семейное счастье. Здесь она встретила уроженца Мурманска Максима. Молодые люди стали общаться в соцсетях и вскоре поняли, что неравнодушны друг к другу.

Ранее 5-tv.ru писал, что жертва мужа-тирана Маргарита Грачева показала свадебное видео.

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