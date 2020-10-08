МВД направило запросы в Германию, Швецию и Францию по ситуации с Навальным

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Алиса Маркова
Срочная новость 19

У российских правоохранителей имеются вопросы к помощникам блогера.

МВД направило запросы в Германию, Швецию и Францию по ситуации с Навальным

МВД направило запросы в Германию, Швецию и Францию по ситуации с Навальным. Об этом рассказали в ведомстве, уточнив, что также у правоохранителей имеются вопросы и к помощникам блогера.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, где мужчина впал в кому. Российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

Родственники Навального настояли на перевозке пациента в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.

Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером. Кроме того, Москва неоднократно направляла в Берлин запросы дать исчерпывающую информацию по анализам блогера, а также доказательства в пользу версии об отравлении, однако ни на один из них ответа не получила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ обещали раскрыть «хронологию закулисных манипуляций» по делу Навального.

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